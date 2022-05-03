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Соловьев приехал в Мариуполь

Телеведущий Владимир Соловьев приехал в Мариуполь с главой ДНР Денисом Пушилиным

Фото: Telegram-канал СОЛОВЬЁВ

Журналист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Телеведущий выложил фотографию с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. «С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в Утреннем шоу Полный Контакт радиостанции ВестиFM и канала СоловьевLive», — рассказал он.

25 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку убийства Соловьева. Глава государства рассказал, что его убийство планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины (СБУ).

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Виктория Кондратьева
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