Телеведущий Владимир Соловьев приехал в Мариуполь с главой ДНР Денисом Пушилиным

Журналист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Телеведущий выложил фотографию с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. «С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в Утреннем шоу Полный Контакт радиостанции ВестиFM и канала СоловьевLive», — рассказал он.

25 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку убийства Соловьева. Глава государства рассказал, что его убийство планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины (СБУ).