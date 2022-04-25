ФСБ пресекла попытку убить Соловьева

ФСБ заявила о задержании неонацистов, которые планировали убить Соловьева по заданию СБУ

Президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку убийства одного из известных российских тележурналистов. Об этом глава государства рассказал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС. Позже в ФСБ заявили, что покушение готовилось на ведущего Владимира Соловьева, его планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины (СБУ).

Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов Президент России Владимир Путин

Путин назвал покушение на жизнь российских журналистов террором. Глава государства считает, что Киев мог получить рекомендацию устраивать покушения на сотрудников российских СМИ от спецслужб других стран, в том числе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Планировавших покушение задержали, у них изъяли взрывные устройства и оружие

В Центре общественных связей ФСБ вскоре после заявления президента раскрыли личность российского журналиста, на которого готовилось покушение, — им оказался Соловьев.

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева ФСБ

Утверждается, что злоумышленники действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, пистолеты и патроны, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, гранату, а также поддельные украинские паспорта. Кроме того, у подозреваемых нашли националистическую литературу и атрибутику с запрещенной символикой.

ФСБ утверждает, что после убийства Соловьева злоумышленники планировали скрыться за рубежом. В настоящий момент задержанные дают признательные показания.

Соловьев предрекал покушение на себя и назвал виновным Зеленского

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала у себя в Telegram-канале отрывок записи программы Соловьева, снятой 23 апреля. Во время эфира ведущий назвал себя личным врагом президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. (...) Потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. (...) Если со мной вдруг что-нибудь когда-нибудь случится, знайте: это заказ Зеленского Владимир Соловьев

В подписи к посту Собчак вспомнила о перехваченном телефонном разговоре представителей Берлина и Варшавы Ника и Майка о протестах в Белоруссии, в котором они назвали президента республики Александра Лукашенко «крепким орешком». «Перехвачены ли уже секретные переговоры Ника и Майка о том, что Соловьев — крепкий орешек?», — пошутила журналистка.

Сам Соловьев позднее поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения. В беседе с РИА Новости он отметил, что ему не интересно встретиться с задержанными неонацистами. Как уточнил журналист, он бы хотел поговорить именно с заказчиком. Также Соловьев заявил, что Зеленский напрямую имеет отношение к планам его убийства.

С 2022 года Соловьев находится под санкциями Евросоюза

Соловьев работает в государственном медиахолдинге ВГТРК. С 2012 года он ведет программу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Он также является ведущим радиостанции «Вести FM». Кроме того, до недавнего времени у Соловьева был собственный канал «Соловьев Live» на YouTube.

В феврале 2022 года журналиста внесли в санкционный список Евросоюза из-за «крайне враждебного отношения к Украине». По словам ведущего, он спокойно относится к санкциям в свой адрес.

8 марта администрация YouTube заблокировала канал журналиста. Также был ограничен доступ к странице «Вечер с Владимиром Соловьевым». Через месяц стало известно, что в России частоты канала Euronews отдали телеканалу «Соловьев Live».