Режиссер Оливер Стоун заявил о возможной ядерной провокации со стороны США

Режиссер Оливер Стоун предположил, что США могут устроить ядерную диверсию на Донбассе

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию. Его слова приводит РИА Новости.

«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», — поделился Стоун.

Режиссер отметил, что западные медиа по указанию американских и европейских политиков с 2014 года закрывают глаза и отказываются освещать военные преступления против населения Украины, выставляя раз за разом Россию агрессором.

Цель информационной войны, как считает Стоун, — заставить поверить мировое сообщество в то, что «Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало».

