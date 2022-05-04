В Череповце собрали 150 килограммов бутылок на субботнике

Субботник «Зеленый десант» состоялся в Череповце 28 апреля

Субботник «Зеленый десант» состоялся в Череповце, Вологодская область, 28 апреля. Об этом сообщает портал 360.

По информации издания, в уборке приняли участие более 200 человек, которые собрали 150 килограммов отходов, состоящих из пластиковых бутылок. Кроме того, активисты убрали целый контейнер покрышек, а также четыре восьмикубовых контейнеров смешанных отходов.

Известно, что территорией для уборки стали участки между жилыми домами и промзоной по улице Белинского, Красная, в том числе Березовая роща. После работ жителей и гостей города накормили пирожками, а также провели для них концерт местных исполнителей.

«Я считаю субботник удался, ведь именно такие мероприятия помогают объединять не только сообщества эковолонтеров, но еще и привлекать другие общественные и молодежные организации. И несмотря на ветреную погоду и снег все прошло по плану», — высказался координатор всероссийского движения «Делай» Андрей Гуляев.

Отмечается, что субботник был инициирован Российским экологическим оператором совместно с движением «Делай!». Мероприятия стартовали в конце апреля и продлятся до 10 мая, они охватят 40 регионов. Самые масштабные субботники пройдут в десяти флагманских регионах: Вологодской и Белгородской областях, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Омской, Тамбовской, Кемеровской областях и Севастополе.

Ранее сообщалось, что в Уфе впервые прошла эко-акция «Зеленая суббота», в рамках которой жители столицы региона могли обменять или отдать ненужные вещи. Такие мероприятия волонтеры планируют устраивать ежемесячно.