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В Уфе прошла эко-акция «Зеленая суббота»

В Уфе впервые прошла эко-акция «Зеленая суббота»

Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе, Республика Башкортостан, впервые прошла эко-акция «Зеленая суббота», в рамках которой жители столицы региона могли обменять или отдать ненужные вещи. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает «Башинформ» со ссылкой на организатора мероприятия Веронику Трегубову.

«Посетители принесли шуруповерт, насос для матраса, обогрев сидений для авто, игровую приставку, гирлянды, вай-фай роутер, пауэрбенк», — перечислила отданную на благотворительность бытовую технику Трегубова.

Отмечается, что посетителям акции рассказывали про обдуманные покупки и обмен вещей. Также на мероприятии проводились мастер-классы по валянию, изготовлению свечей и росписи по ткани.

По словам организатора «Зеленой субботы», подобные акции планируется проводить в Уфе каждый месяц.

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Евгений Шульгин
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