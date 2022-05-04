ЕК передала шестой пакет санкций против России Совету ЕС

Еврокомиссия передала на утверждение Совету ЕС шестой пакет санкций против России

Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. Об этом пишет ТАСС.

Теперь пакет будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в предложения ЕК. Представитель Комиссии Эрик Мамер подчеркнул, что страны Европы никогда не говорили о том, будто санкции должны остановить боевые действия на Украине. По его словам, они просто должны осложнить их проведение.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает ЕС, предполагает отказ от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев. По словам собеседников американского издания, центральным элементом нового пакета ограничительных мер станет инициатива о том, чтобы страны ЕС отказались от поставок сырой нефти из России за полгода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года. В то же время предполагается, что Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на то, чтобы отказаться от импорта российских энергоносителей.