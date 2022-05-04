В ЕС предложили запретить россиянам покупать недвижимость в Европе

Еврокомиссия предложила запретить продажу недвижимости гражданам из России

Еврокомиссия предложила запретить физическим и юридическим лицам из России покупать или передавать недвижимость в Европе, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, речь идет о запрете на прямую или косвенную продажу или передачу «прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории Европейского союза». Отмечается, что данный запрет «нанесет удар по российскому государству и олигархам».

Уточняется, что запрет относится только к тем жителям России, у которых нет гражданства или резидентства стран Евросоюза.

Ранее 4 мая стало известно, что Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. При этом представитель комиссии Эрик Мамер подчеркнул, что санкции должны осложнить проведение боевых действий на Украине, а не остановить.