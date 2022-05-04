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Названа неожиданная причина избавления от лишнего веса

Диетолог Михаил Гинзбург назвал ощущение драйва неожиданной причиной похудения

Фото: Andres Ayrton / Pexels

Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл неожиданную причину избавления от лишнего веса при смене обстановки. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Гинзбурга, накопленный организмом запас жира начинает расходоваться, когда люди попадают в непривычную среду. «Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу, — объясняет он. — Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности. Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее».

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По словам специалиста, в подобном настроении человеку проще начать питаться по-другому, однако причина похудения, как правило, будет заключаться не в этом. «В этом случае ему, поскольку энергия прет из запасов, чрезвычайно легко соблюдать диету. Но часто люди обращают внимание не на этот самый драйв, а на диету, и они начинают думать, что им чудесным образом помогла какая-то диета», — заключает он.

Ранее диетолог-нутрициолог Ева Шишова перечислила способы разгрузить организм после праздничных шашлыков. Она советует питаться белыми, зелеными овощами и фруктами в разгрузочный день.

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Рузанна Акмалтдинова
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