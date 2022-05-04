Названа неожиданная причина избавления от лишнего веса

Диетолог Михаил Гинзбург назвал ощущение драйва неожиданной причиной похудения

Диетолог Михаил Гинзбург раскрыл неожиданную причину избавления от лишнего веса при смене обстановки. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Гинзбурга, накопленный организмом запас жира начинает расходоваться, когда люди попадают в непривычную среду. «Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу, — объясняет он. — Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности. Второй момент — жизнь открыла перед ним массу новых перспектив и возможностей, и он сейчас строит свое будущее».

По словам специалиста, в подобном настроении человеку проще начать питаться по-другому, однако причина похудения, как правило, будет заключаться не в этом. «В этом случае ему, поскольку энергия прет из запасов, чрезвычайно легко соблюдать диету. Но часто люди обращают внимание не на этот самый драйв, а на диету, и они начинают думать, что им чудесным образом помогла какая-то диета», — заключает он.

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