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Диетолог перечислила способы разгрузить организм после праздничных шашлыков

Диетолог Шишова советует питаться белыми, зелеными овощами и фруктами в разгрузочный день

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Избавиться от чувства тяжести и переедания после первомайских шашлыков поможет правильно организованный разгрузочный день. Способы разгрузить организм после праздников перечислила в беседе с «Лентой.ру» диетолог-нутрициолог Ева Шишова.

По словам эксперта, переедание во время праздничного застолья может привести к ощущению усталости, плохому сну и нехватке энергии. Восстановить нормальное самочувствие можно, если устроить правильно организованный разгрузочный день.

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Для этого следует в течение дня питаться только белыми и зелеными овощами и фруктами. Употреблять эти продукты можно в любых количествах. Кроме них, можно пить только воду и чай без сахара и молока. «Это будет отличный разгрузочный день, и людям он нравится. На самом деле, много белых и зеленых овощей ты никогда за день и не съешь, но они содержат много клетчатки. Это поможет прочистить организм, и на следующий день после такой разгрузки к человеку вернутся силы, потому что за это время пищеварение отдохнет», — рассказала диетолог.

Еще одним вариантом разгрузочного дня может стать день на кисломолочных продуктах. Для этого нужно взять полтора литра кефира и разделить его на весь день.Такой метод могут выбрать те, у кого нет проблем с желудочно-кишечным трактом. «Но опять же, если вдруг человек чувствует, что у него кружится голова или трясутся руки, конечно, надо увеличивать порцию и объем еды. Все мы разные, и у всех разная норма калорий: если человек с большим весом и ростом и с большой активностью услышит сейчас меня и в течение дня выпьет полтора литра кефира, то, естественно, ему будет этого очень мало. Здесь все индивидуально, я называю усредненную норму», — пояснила Шишова.

Для разгрузки организма хорошо подойдет и гречка. Для этого нужно отварить 300 граммов сухой гречки и питаться ею в течение дня.

Главной ошибкой эксперт назвала сухое голодание — когда люди и не едят, и не пьют. «Для меня это нонсенс: не есть и не пить — это очень плохо для организма», — подчеркнула диетолог.

Ранее сообщалось, что диетолог Елена Соломатина назвала способ не поправиться после праздников. Она посоветовала россиянам плавно перестраивать свое питание и выбирать легкоперевариваемые продукты.

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Алиса Дмитриева
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