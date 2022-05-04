Илон Маск назвал 30-процентные сборы в магазине приложений Apple налогом на интернет

Предприниматель Илон Маск снова раскритиковал Apple из-за магазина приложений. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Комментируя одну из новостей в Twitter, основатель Tesla и SpaceX заявил, что Apple несправедливо берет с доходов разработчиков приложений 30-процентную комиссию. «Магазин Apple — это как 30-процентный налог на интернет. Определенно ненормально», — поделился Маск.

По мнению предпринимателя, сборы американской компании должны быть как минимум в 10 раз меньше. Apple бесплатно публикует приложения для iPhone, iPad и других продуктов в App Store, однако получает комиссию в размере 30 процентов с дохода создателей контента — от продажи платных программ и встроенных транзакций. Многие разработчики называют данную политику несправедливой.

Журналисты медиа обратили внимание, что публикацией Маска поделился на своей странице в Twitter основатель компании Epic Games Тим Суини. По словам авторов, таким образом Суини поддержал высказывание предпринимателя.

Илон Маск не впервые выступает с критикой в сторону Apple. В августе 2021 года Маск поддержал Epic Games, которая подала в суд на Apple. Последняя удалила игру Fortnite из App Store из-за того, что ее создатели ввели функцию внутриигровых платежей в обход правил Apple.