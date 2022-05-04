В заповеднике «Аркаим» в Челябинской области открылся туристический сезон

Историко-культурный заповедник «Аркаим» в Челябинской области открыл летний сезон 1 мая

В историко-культурном заповеднике «Аркаим» в Челябинской области открылся летний туристический сезон. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе заказника рассказали, что 1 мая, в день 35-летия открытия археологического памятника Аркаим, прошла экскурсия, которую посетили 120 жителей Челябинской области, Москвы, Нижнего Тагила, Новосибирска и Хабаровска.

В ходе мероприятия гостям заповедника удалось увидеть стоянку Каменного века и поселение Бронзового века, археологический раскоп и остатки укреплений древнего поселения, а также побывать в музее, на недостроенной плотине Большекараганского водохранилища и смотровой площадке.

Кроме того, туристы смогли прогуляться через Грачиный лес и увидеть массовое цветение тюльпанов Биберштейна, занесенных в Красную книгу региона.

Ранее в апреле краснокнижные лебеди вернулись после зимовки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в Челябинской области. Лебеди-шипуны ежегодно покидают Южный Урал и направляются зимовать в Центральную Азию. В этом году птицы задержались и прилетели позже обычного срока (ранее это происходило в двадцатых числах марта).

