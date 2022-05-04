Россиянам назвали безопасное для здоровья количество шашлыка

Спортивный врач Пурига заявила, что шашлык нельзя есть чаще раза в неделю

Александра Пурига, спортивный врач, кандидат медицинских наук, well-being эксперт, руководитель направления Укрепления здоровья и продвижения здорового образа жизни в компании СИБУР, в беседе с «Лентой.ру» объяснила, чем опасно злоупотребление шашлыком. Также специалист назвала россиянам количество мяса на углях, которое можно съесть без вреда для здоровья.

Врач заявила, что шашлык — это не блюдо для регулярного рациона, его нельзя употреблять в пищу чаще раза в неделю. Связано это с рекомендациями ВОЗ по употреблению красного мяса, согласно которым его вполне достаточно есть один-два раза в неделю при наличии других источников белка в ежедневном рационе.

Каков безопасный размер порции

Пурига отметила, что важна не только частота употребления шашлыка: стоит учитывать и количество мяса, которое можно съесть за один раз без вреда для здоровья.

Традиционно считается, что оптимальной порцией должен быть кусок мяса, который помещается в открытой ладони (100-150 граммов). Не стоит переедать. Учитывая, что во многих национальных кухнях шашлык подают с вином или другими алкогольными напитками, а они, в свою очередь, усиливают аппетит, лучше добавить к еде свежие овощи и большое количество трав Александра Пурига Спортивный врач, кандидат медицинских наук

Полезно ли есть приготовленное на углях мясо

Красное мясо, по словам Пуриги, — хороший источник железа, витаминов группы В, а главное аминокислот, которые являются строительным материалом для мышц, связок, сухожилий. В спортивном питании говяжий протеин, производимый из мяса, считается одним из самых дорогостоящих и питательных. Приготовление мяса на углях, по словам врача, гораздо более здоровый вариант, чем жарка на сковороде, так как исключена дополнительная термическая обработка в кипящем масле или собственном жире.

Однако она рекомендовала внимательно следить за процессом приготовления мяса на углях. «При жарке на углях часто используются фабричные угли и розжиг, необходимо дать им полноценно разгореться и подождать, пока бензиносодержащие вещества испарятся», — пояснила Пурига, добавив, что использование обычной древесины менее опасно для здоровья любителей мяса на мангале.

Какой маринад для шашлыка будет самым безопасным для здоровья и фигуры

Тем, кто придерживается принципов ЗОЖ, доктор рекомендовала тщательно подходить к выбору маринада для шашлыка. «Однозначно лучше избегать вариантов с майонезом, — пояснила она. — А маринады на основе фруктов (киви, апельсин) или томатной пасты при жарке формируют карамелизированную корочку, то есть, по сути, на поверхности мяса будет сахар. Об этом стоит помнить тем, кто следит за весом».

Ранее россияне раскрыли свои планы на майские праздники. Большинство жителей России планируют на длинные выходные уехать на дачу или на природу, где собираются жарить шашлыки и открыть посевной сезон.