Невролог описал требующую срочного обращения к врачу головную боль

Невролог Комаров назвал пульсирующую головную боль поводом для срочного обращения к врачу

Пульсирующая головная боль является поводом для срочного обращения к врачу, так как она свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. Требующую обращения к медикам головную боль описал врач-невролог Александр Комаров, сообщает «Москва 24».

«Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — это внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Там головная боль пульсирующая», — рассказал специалист.

Он назвал локальную головную боль, которая сопровождается потерей сознания и эписиндромом, одним из симптомов опухоли мозга. Если не обращать внимание на такие боли, это способно привести к тяжелой инвалидизации либо смерти, считает специалист. Он объяснил, что может произойти инсульт или воспаление мозговых оболочек головного мозга.

Комаров подчеркнул, что никакую головную боль нельзя терпеть — при дискомфорте стоит обратиться к специалисту, чтобы провести дифференциальную диагностику головной боли и понять ее происхождение.

Ранее нейрофизиолог Александр Будик раскрыл требующие вызова скорой признаки головокружения. По его словам, врача необходимо вызвать при головокружении, которое сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, слабостью, нарушением работы рук или ног.