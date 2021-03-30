Раскрыты требующие вызова скорой признаки головокружения

При головокружении, которое сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, слабостью, нарушением работы рук или ног, необходимо вызывать скорую помощь, поскольку такое состояние может быть опасно для жизни. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Кроме того, угрозу представляет длительное головокружение, сопровождающееся асимметрией в лице. При появлении этих симптомов необходимо посетить невролога. Также, как правило, россияне обращаются к врачу при интенсивном головокружении.

По словам Будика, кратковременное головокружение, возникающее при вставании, например, с дивана, не требует консультации со специалистом. «Есть такое состояние — ортостатическая гипотензия. В момент, когда человек встает из положения сидя, вся кровь под действием силы тяжести остается, условно, на том же месте, а голова уже поднялась, и сердцу нужно какое-то время, чтобы докачать кровь до головы», — объяснил причину такого состояния невролог. Он указал, что в данном случае речь идет не о головокружении, а неустойчивости — человек чувствует легкое пошатывание и покачивание.

Кроме того, головокружение может свидетельствовать о повреждении вестибулярного аппарата. «Если головной мозг перестает правильно воспринимать информацию в силу той или иной патологии, возникает мнимое ощущение вращения, и тогда человеку нужно обратиться к неврологу», — заключил он.

Ранее российские врачи описали признаки постковидного синдрома. Так, чаще всего пациенты жалуются на сохранение кашля, одышку, повышенную утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, тахикардию, повышенное давление, нарушение обоняния или искажение вкусов. Некоторые переболевшие отмечают чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение.