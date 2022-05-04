Меладзе и Брежнева отменили концерт для российских туристов

Артисты Меладзе и Брежнева отказались приезжать в Турцию и выступать перед туристами из РФ

Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерт для российских туристов, который должен был пройти в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на менеджера отеля.

По словам менеджера, артисты сами отказались прилетать в Турцию и выступать. «Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — заявила сотрудница отеля.

Ранее стало известно, что Брежнева уехала в Польшу, чтобы заниматься волонтерской деятельностью. Певица опубликовала несколько сторис со склада, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев. Она отметила, что вместе с ней там в качестве волонтера находится и ее дочь.