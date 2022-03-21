Вера Брежнева уехала в Польшу в качестве волонтера

Певица Вера Брежнева уехала в Польшу, где занимается волонтерской деятельностью

Певица Вера Брежнева рассказала, что в настоящее время занимается волонтерской деятельностью в Польше. Посты об этом появились в ее Instagram-аккаунте.

Бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала несколько сторис со склада, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев. Брежнева отметила, что вместе с ней там в качестве волонтера находится и ее дочь.

«Завтра с утра я снова в пункте, который близок к нам. Дочку в этот раз беру с собой. Так что присоединяйтесь к нам в ваших городах. А Люблин ждет особенно», — написала знаменитость.

Ранее стало известно, что российская актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова покинула Россию. Артистка сообщила, что вместе с ней в Латвию переехали и ее дети. По словам Хаматовой, она решила не возвращаться в Россию после окончания зарубежного отпуска.