Россиянам рассказали о возможности улететь за границу за 15 тысяч рублей

В АТОР рассказали, что билеты на рейс из Москвы в Дели обойдутся в 14,8 тысячи рублей

Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила запуск прямых рейсов из Москвы в Дели. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты туриндустрии, новые рейсы — это «привлекательная возможность» для путешествий за границу в условиях авиационных санкций. Так, купить билеты в одну сторону в конце мая можно за 14,8 тысячи рублей. При этом полет до Индии с пересадкой в Ташкенте обойдется в 29 тысяч рублей, в Дохе — в 30,4 тысячи рублей.

По словам туроператоров, низкие цены обусловлены завершением в Индии туристического сезона. При этом россияне могут отправиться в азиатскую страну для оздоровительного отдыха — для этих целей правительство утвердит особый тип визы, AYUSH visa.

Однако в АТОР предупредили, что бюджетными такие поездки не будут, минимальная стоимость составит 1,5 тысячи долларов (примерно 100 тысяч рублей). Программа с полноценной программой и проживанием в пятизвездочном отеле обойдется в 3,5 тысячи долларов (234 тысячи рублей).

Кроме того, специалисты порекомендовали новые рейсы как более бюджетный способ добраться до курортов Таиланда. Например, билеты по маршруту Москва — Пхукет с пересадкой в Дели обойдутся в 33 тысячи рублей в одну сторону.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала возобновление прямых рейсов в Индию с 6 мая. Перелеты по маршруту Москва — Дели будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus A330-300. Время в пути составит 6,5 часа.