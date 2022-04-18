«Аэрофлот» предложил бюджетные перелеты в Индию

В АТОР сообщили, что с 6 мая «Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Дели

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Индию на регулярной основе с 6 мая. Предложение бюджетной поездки в Дели появилось на сайте перевозчика, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



Отмечается, что перелеты по маршруту Москва — Дели будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus A330-300. Из Шереметьево вылет запланирован в 0:15 по местному времени, прибытие в Дели — в 9:15. Заявленное время в пути — 6,5 часа.

Стоимость поездки в одну сторону составляет 23,3 тысячи рублей на человека без багажа. Авиабилет в эконом-класс со включенным в цену багажом обойдется дороже — от 28,7 тысячи рублей, в бизнес-класс — от 98,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что национальный индийский авиаперевозчик Air India временно приостановил полеты в Россию и прекратил продажу билетов из Дели в Москву и обратно. Путешественники, ранее купившие проездные документы на отмененные рейсы, смогут вернуть потраченные денежные средства в полном объеме.