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Диетолог объяснила вред одновременного употребления кофе и шоколада

Диетолог Нурия Дианова: кофе нужно пить отдельно от шоколада

Фото: Tamara Elnova / Pexels

Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, почему вредно пить кофе с шоколадом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, при одновременном употреблении эти продукты стимулируют расслабление пищеводного сфинктера, разделяющего пищевод и желудок. В результате в пищевод попадает желудочный секрет, который вызывает изжогу.

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«Эти продукты нужно разделить: кофе пить отдельно (например, с пастилой), а шоколад — с чаем в другой прием пищи», — рассказала Дианова. Кроме того, по ее словам, кофе и шоколад не стоит пить и есть натощак.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшее время для употребления кофе. В своем Telegram-канале она предостерегла от привычки пить его по утрам, чтобы избежать сонливости и потери энергии.

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Александра Лисица
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