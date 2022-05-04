Диетолог объяснила вред одновременного употребления кофе и шоколада

Диетолог Нурия Дианова: кофе нужно пить отдельно от шоколада

Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, почему вредно пить кофе с шоколадом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, при одновременном употреблении эти продукты стимулируют расслабление пищеводного сфинктера, разделяющего пищевод и желудок. В результате в пищевод попадает желудочный секрет, который вызывает изжогу.

«Эти продукты нужно разделить: кофе пить отдельно (например, с пастилой), а шоколад — с чаем в другой прием пищи», — рассказала Дианова. Кроме того, по ее словам, кофе и шоколад не стоит пить и есть натощак.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшее время для употребления кофе. В своем Telegram-канале она предостерегла от привычки пить его по утрам, чтобы избежать сонливости и потери энергии.