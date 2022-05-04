Названа дата принятия решения Швеции по вступлению в НАТО

SVT: правящая партия Швеции примет решение по вступлению в НАТО 15 мая

Швеция примет решение по вступлению в НАТО 15 мая. Такую дату назвал телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря правящей социал-демократической партии страны Тобиаса Баудина.

Ожидается, что 15 мая партия планирует провести дополнительное заседание по вопросу членства в Североатлантическом альянсе. «Правление партии тогда может принять решение», — отметил Баудин.

Ранее сообщалось, что Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в НАТО 12 мая. По данным местных СМИ, президент страны Саули Ниинисте утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. После его обращения выступят парламентские партии, которые согласятся с главой государства.