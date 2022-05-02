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Названа дата принятия окончательного решения Финляндии по вступлению в НАТО

Iltalehti: Финляндия объявит о решении подать заявку на вступление в НАТО 12 мая

Фото: Olivier Matthys / AP

Финляндия примет окончательное решение подать заявку на вступление в НАТО 12 мая. Такая дата названа в материале финской газеты Iltalehti.

По данным источников газеты, президент страны Саули Ниинисте утром 12 мая объявит, что поддерживает решение о вступлении страны в Североатлантический альянс. После его обращения выступят парламентские партии, которые согласятся с главой государства.

Газета отмечает, что премьер-министр Финляндии Санна Марин одобрила принятие решения по вступлению в НАТО.

Ранее Ниинисте объяснил необходимость присоединения своей страны к альянсу. По его словам, актуальность вопроса вступления Финляндии в НАТО повысилась из-за боевых действий России на Украине.

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Варвара Кошечкина
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