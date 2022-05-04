Бывший министр транспорта на Алтае осужден на четыре года за взятку

Бывший министр транспорта Алтайского края Дементьев осужден на четыре года за взятку

Бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев осужден на четыре года колонии строгого режима за взятку в пять миллионов двести тысяч рублей. Об этом в среду, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

По данным ведомства, в январе 2020 года чиновник договорился с учредителем и директором одной из фирм о «сотрудничестве» — за деньги Дементьев выбирал именно их предприятие в качестве исполнителя работ для дорожно-строительных управлений края.

На стадии расследования подсудимый признал вину. В целях обеспечения исполнения наказания СКР арестовал имущество Дементьева на суммы более 8 миллионов 600 тысяч рублей, 7 300 евро, 4 900 долларов. Однако, помимо срока в четыре года строгого режима, суд оштрафовал Дементьева на 5 миллионов 230 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в исполнительных органах государственной власти сроком на три года.

Ранее стало известно о дате приговора бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко за взятки: Пресненский суд Москвы назначил на 17 мая оглашение вердикта. До этого в ходе прений гособвинитель запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей.