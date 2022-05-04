Бывший министр транспорта на Алтае осужден на четыре года за взятку
Бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев осужден на четыре года колонии строгого режима за взятку в пять миллионов двести тысяч рублей. Об этом в среду, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.
По данным ведомства, в январе 2020 года чиновник договорился с учредителем и директором одной из фирм о «сотрудничестве» — за деньги Дементьев выбирал именно их предприятие в качестве исполнителя работ для дорожно-строительных управлений края.
На стадии расследования подсудимый признал вину. В целях обеспечения исполнения наказания СКР арестовал имущество Дементьева на суммы более 8 миллионов 600 тысяч рублей, 7 300 евро, 4 900 долларов. Однако, помимо срока в четыре года строгого режима, суд оштрафовал Дементьева на 5 миллионов 230 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в исполнительных органах государственной власти сроком на три года.
Ранее стало известно о дате приговора бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко за взятки: Пресненский суд Москвы назначил на 17 мая оглашение вердикта. До этого в ходе прений гособвинитель запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей.