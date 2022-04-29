Стало известно о дате приговора полковнику-миллиардеру Захарченко за взятки

Суд огласит 17 мая приговор экс-полковнику МВД Захарченко по второму делу о коррупции

Пресненский суд Москвы назначил на 17 мая оглашение приговора бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по второму делу о коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

В ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил для экс-полицейского наказание в виде 17 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 миллионов рублей. Он считает доказанной вину Захарченко в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Как стало известно из материалов дела, с 2007 по 2016 год офицер управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Захарченко систематически получал вознаграждение от группы банкиров, занимавшихся обналичиванием и выводом средств за границу. На виртуальные счета полицейского под псевдонимами Захар Хитрый и Вишенка ежемесячно перечислялись 150 тысяч евро. Позже сумма изменилась: банкиры стали перечислять Захарченко 20 процентов с дохода от обнальной площадки.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 лет по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты сети рыбных ресторанов.