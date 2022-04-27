Бывшему полковнику-миллиардеру Захарченко запросили 17 лет за взятки

Прокурор запросил для экс-полковника МВД Захарченко 17 лет по второму делу о взятках

В Пресненском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор, поддерживающий государственное обвинение, запросил наказание в виде 17 лет лишения свободы бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по второму делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Также гособвинитель предложил суду наложить штраф на экс-полицейского в 500 миллионов рублей. Прокурор считает доказанной вину Захарченко в получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Из материалов дела следует, что с 2007 по 2016 год офицер управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Захарченко систематически получал вознаграждение от группы банкиров, занимавшихся обналичиванием и выводом средств за границу. На виртуальные счета полицейского под псевдонимами Захар Хитрый и Вишенка ежемесячно перечислялись 150 тысяч евро. Позже сумма изменилась: банкиры стали перечислять Захарченко 20 процентов с дохода от обнальной площадки.

Захарченко своей вины не признает. Он уже отбывает срок в 12,5 лет по первому приговору. Его признали виновным в воспрепятствовании расследованию и получении взяток на сумму 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сеть рыбных ресторанов.