Россиянам дали совет насчет планирования отдыха за границей

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал брать на отдых валюту в наличных

Лучше всего в заграничное путешествие брать наличные деньги в разных валютах, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Советами специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Самый реальный совет — это взять десять тысяч долларов на человека, включая детей, в валюте и вывезти в наличных», — заявил он. Так человек за границей не окажется в стесненном положении, заметил эксперт. Барзыкин подчеркнул, что в эту сумму не должны входить проживание и перелет.

Лучше всего деньги в отпуске хранить в наличных, посоветовал он. «Кэш везде принимают. В некоторых странах можно открыть счет, получить карту и зачислить средства туда, чтобы не таскать деньги с собой. Но самый эффективный способ точно не попасть в неприятную ситуацию — оставить все в наличных. Хотя это может быть и небезопасно», — предупредил специалист.

Барзыкин сообщил, что в нынешней ситуации выгоднее и менее рискованно оплачивать отель через туроператора. Самостоятельным путешественникам нужно помнить, что вся ответственность за проживание и перелет лежит на них. Оплачивать перелет и услуги отельеров можно и самим, добавил эксперт, но нужно помнить о рисках.

Если раньше базовые туры приобретали здесь, а услуги экскурсионные, допустим, за границей, то сейчас стараются максимально все в рублях оплатить до вылета, и уже за границей не будет нужды тратить валюту Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии

«Кроме того, ряд операторов практикует депонирование. То есть, здесь можно внести в рублях предоплату и за границей уже выбирать услуги по курсу в валюте, а остаток по возвращении можно вернуть», — поделился вице-президент РСТ.

Больше десятка стран принимают оплату по карте «Мир», напомнил Барзыкин. Он порекомендовал перепроверять эту информацию. Бывает так, что страна в целом работает с российской платежной системой, но конкретный отель или точки торговли в локации — нет, указал эксперт.

«В принципе, десять тысяч долларов на отдых за рубежом, имея в виду, что базовые услуги оплачены, более чем достаточно. Но надо понимать, что в эту сумму входят все виды валют, включая рубли. На всякий случай надо этот момент иметь в виду», — указал специалист.

Ранее в АТОР рассказали о возможности улететь за границу за 15 тысяч рублей. Так, авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Москвы в Дели. Билет в одну сторону в индийскую столицу можно приобрести за 14,8 тысячи рублей.