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Диетолог назвал россиянам неожиданную причину потери лишнего веса

Диетолог Гинзбург: человек может начать терять лишний вес при выходе из привычной среды

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал россиянам неожиданную причину потери лишнего веса. Его слова передает URA.RU.

По словам Гинзбурга, человек может резко начать терять лишний вес при выходе из привычной среды. В этом случае вырабатываются норадреналин, который способствует расщеплению жира. «Жир накапливается про запас. Иногда бывают ситуации, когда этот запас нужно востребовать. Например, человек переехал в другой город на суперинтересную работу. Его охватило ощущение драйва. Он, во-первых, вышел из своей привычной среды, ритма. Я бы не назвал это зоной комфорта, скорее, привычная зона цикличности», — пояснил он. Также диетолог пояснил, что на уровне нейротрансмиттеров, гормонов, это выглядит так: преобладает дофамин, преобладает норадреналин. «Дофамин — это нейротрансмиттер цели, целеполагание, я вижу цель и движусь к ней. Норадреналин — это нейротрансмиттер энергетики. Он непосредственно способствует расщеплению жира», — рассказал диетолог.

Гинзбург объяснил, что в таком состоянии людям легче соблюдать диету — они обращают внимание на драйв, который происходит, а не на ограничение рациона, но думают, что им помогло второе.

Ранее специалисты объявили, что потребление орехов способствует снижению уровня сахара в крови. Отмечается, что уровень глюкозы зависит не только от углеводов, но также от количества белков, жиров и клетчатки, которые присутствуют в пище. Эксперты советуют употреблять орехи в качестве дополнения к другой пище, например, яблокам, которые быстро повышают, а затем снижают уровень сахара в крови.

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Марина Совина
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