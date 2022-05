Назван помогающий снизить уровень сахара в крови продукт

ETNT: орехи защищают сердечно-сосудистую систему и помогают снизить уровень сахара в крови

Употребление орехов способствует снижению уровня сахара в крови. Об этом пишет портал Eat This, Not That!

Отмечается, что уровень глюкозы в крови зависит не только от углеводов, но также от количества белков, жиров и клетчатки, которые присутствуют в пище. Эксперты советуют употреблять орехи в качестве дополнения к другой пище, например, яблокам, которые быстро повышают, а затем снижают уровень сахара в крови.

Однако добавление в рацион горсти орехов или орехового масла способствует меньшему количеству всплесков и падений уровня сахара после еды. В результате подобные перекусы будут дольше позволять чувствовать себя сытыми.

Кроме того, орехи, особенно миндаль, богаты витамином Е, и помогают уменьшать воспаление. Они также защищают сердечно-сосудистую систему.

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев перечислил пять поднимающих настроение продуктов. К ним он отнес мясо, бананы, морскую капусту, орехи, а также овсяную и гречневую каши.