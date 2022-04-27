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Диетолог перечислил пять поднимающих настроение продуктов

Врач Андреев рассказал, что мясо и бананы помогут повысить настроение

Фото: Pixabay

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев рассказал, что уровень управляющих настроением нейротрансмиттеров в организме можно повысить с помощью еды. Пять поднимающих настроение продуктов он перечислил в беседе с Life.

Он уточнил, что чем меньше в организме веществ серотонина, норэпинефрина, допамина, эндорфина и триптофана, тем хуже у человека настроение. Их уровень, рассказал специалист, снижается из-за стресса, недостатка сна, а также нарушений в рационе. По словам диетолога, хорошее настроение помогут поддержать мясо курицы, говядина или свинина — они являются источником витамина B12, а содержащаяся в них аминокислота тирозин повышают уровень допамина.

Бананы содержат триптофан, который организм человека переработает в серотонин, продолжает врач, добавляя, что также богаты этим веществом овсяная и гречневая каши.

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Морская капуста, в свою очередь, содержит большое количество витаминов группы B, которые помогают в работе надпочечников и могут сбалансировать уровень адреналина, что позволит забыть об излишней усталости и плохом настроении, объясняет Андреев. Жирные кислоты омега-3, которые способствуют продуктивной работе клеток мозга, можно найти в орехах, заключил специалист.

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Александра Лисица
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