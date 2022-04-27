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Россиянам назвали срок хранения пасхальных яиц

Врач Павлова: пасхальное яйцо может до трех недель храниться в холодильнике

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова назвала сроки хранения вареных яиц после Пасхи. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Если вареные пасхальные яйца — традиционное угощение в этот православный праздник — лежат в корзинке в комнате, они сохранятся не более трех дней, предупреждает россиян Павлова. «Если на яйце повреждена скорлупа, то хранить такое вареное яйцо стоит и того меньше. Я бы такие яйца без холодильника не держала, поскольку резко повышается риск того, что присоединится какая-нибудь нехорошая флора и можно будет отравиться или получить серьезное заболевание», — говорит

До трех недель вареное яйцо может храниться в холодильнике, добавляет Павлова. Она также обратила внимание на то, что не доказан антисептический эффект, приписываемый луковой шелухе, с помощью которой популярно красить яйца на Пасху.

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При комнатной температуре врач хранить яйца не рекомендует. «Это белковый продукт, который является питательной средой для микрофлоры. Яйца лучше хранить в холодильнике, а если пришли гости, то доставать на стол и употреблять в пищу», — заключила Павлова.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья. Она напомнила, что содержащие холестерин яйца являются довольно тяжелым продуктом.

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Александра Лисица
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