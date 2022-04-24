Раскрыта опасность чрезмерного употребления яиц

Диетолог Русакова предупредила об обострении панкреатита от чрезмерного употребления яиц

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья. Об этом она рассказала в беседе с Ura.ru.

Русакова напомнила, что богатые холестерином яйца являются довольно тяжелым продуктом. Она раскрыла опасность чрезмерного употребления сваренных вкрутую яиц и предупредила об обострении панкреатита и желчекаменной болезни. По словам врача, продукт также создает большую нагрузку для печени.

«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестает вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения. В итоге люди могут столкнуться с обострением желчекаменной болезни и панкреатита, с различными кишечными проблемами. Особенно если в большом количестве съесть яйца и куличи», — объяснила эксперт.

Специалист порекомендовала в течение одного приема пищи употреблять не более двух яиц. По ее мнению, из длительного поста следует выходить постоянно, употребляя блюда в небольшом количестве. Русакова добавила, что организм сталкивается с большой нагрузкой от яиц и куличей.

«И больше всего здесь страдают те, у кого есть предрасположенность к панкреатиту, нарушениям органов ЖКТ, желчекаменной болезни, а также пожилые люди, так как у них нарушена моторная функция желудочно-кишечного тракта и ферментная система работает не на должном уровне. Поэтому для них уже перебор — съесть за один прием больше двух яиц и свыше 300 граммов кулича», — заключила медик.

Ранее диетолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению пасхального кулича. Она порекомендовала сделать его без добавления масла и сухофруктов.