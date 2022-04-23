Диетолог дала советы по приготовлению пасхального кулича

Диетолог Писарева посоветовала приготовить кулич из нежирного творога и без сухофруктов

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева дала советы по приготовлению пасхального кулича в беседе с RT.

По ее словам, многие перед праздником соблюдали пост, поэтому в Пасху необходимо придерживаться определенных правил, чтобы не навредить организму.

Специалист порекомендовала начинать есть сладкие хлебобулочные изделия постепенно. «Не надо сразу съедать большую порцию, потому что для организма это большая нагрузка», —пояснила она.

Писарева рассказала об альтернативном рецепте кулича для тех, кто придерживается правильного питания. «Можно приготовить кулич на основе нежирного творога и десятипроцентной сметаны, без масла, используя натуральный сахарозаменитель, который будет иметь нулевую калорийность», — сказала она. Диетолог также посоветовала отказаться от сухофруктов. По ее словам, за счет сахарозаменителей кулич будет достаточно сладким.

Нутрициолог посоветовала есть кулич «немного подсушенным». Она пояснила, что в таком виде он лучше усвоится.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Скандинавского центра здоровья Инга Давтян предложила заменить сухофрукты в куличе фруктовым пюре. По ее словам, для приготовления кулича также стоит выбрать правильную муку. Давтян предлагает брать муку второго, а не высшего сорта или цельнозерновую, чтобы сохранить большее количество полезных веществ. Также можно использовать рисовую, гречневую или овсяную муку.