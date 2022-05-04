В российском регионе загорелся дачный поселок

В СНТ в Свердловской области загорелись 10 дачных домов

Около десяти дачных домов горят в садовом товариществе (СНТ) в Свердловской области на площади 500 квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает ТАСС в среду, 4 мая.

Пожар начался близ Верхней Пышмы в СНТ «Уралочка». В МЧС разъяснили, что сперва пламя охватило один дачный дом и надворные постройки. Затем из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на другие сооружения в поселке.

К тушению пожара привлекли 32 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.

Ранее в селе Мезенское Свердловской области во время пожара погибли двое детей трех и шести лет и 46-летний мужчина. Кроме того, пострадали еще пять человек, включая троих детей 2012, 2019 и 2021 годов рождения. Пострадавших доставили с ожогами в больницу.