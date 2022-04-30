Двое детей и мужчина погибли во время пожара в Свердловской области

Дети трех и шести лет и 46-летний мужчина погибли в пожаре в селе Мезенское

В селе Мезенское Свердловской области во время пожара погибли двое детей трех и шести лет и 46-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, возгорание произошло в ночь на 30 апреля в доме на улице Главной. При тушении пожара обнаружены тела мужчины 1976-го года рождения и двух детей: девочки 2016-го года рождения и мальчика 2019-го года рождения.

Кроме того, пострадали еще пять человек, включая троих детей 2012, 2019 и 2021 годов рождения. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники СКР по Свердловской области уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Точная причина возгорания устанавливается. «В ходе следствия рассматриваются несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печного оборудования или неосторожное обращение с огнем», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске после пожара в жилом доме обнаружили тела троих мужчин. Возгорание произошло в Калининском районе города на улице Тагильской.

