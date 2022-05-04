Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на квартплате

Эксперт Абрамов заявил, что сэкономить на квартплате помогут теплый пол и кондиционер

Меньше платить по счетам за тепло и электричество россияне смогут за счет правильно установленных теплых полов и кондиционеров. Такой неочевидный способ сэкономить на квартплате назвал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет» Андрей Абрамов, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, 50 процентов всей используемой в России энергии тратится на производство тепла — половина этого объема теряется впустую. «Для жителей загородных домов одной из причин лишних затрат на тепло и электроэнергию является неэффективное регулирование: потребитель должен постоянно думать о том, какой прибор использовать и какую температуру поддерживать в каком помещении», — пояснил Абрамов.

Решить проблему эксперт предложил за счет правильного сочетания отопительных приборов, где каждый имеет свои особенности и условия, когда его применение наиболее эффективно. В пример Абрамов привел отопление за счет кондиционеров — многие современные устройства обладают такой функцией. Специалист считает, что подобный режим подачи тепла часто бывает выгодным даже при наличии в доме газового котла.

«Это связано с тем, что КПД теплового насоса при температуре на улице выше 10 градусов становится высоким, а инерция водяных систем отопления значительно больше, чем воздушных, поэтому при быстрой смене погоды на улице центральное отопление дома не успевает подстраиваться под погоду и перетапливает дом», — пояснил Абрамов.

Другим решением может стать теплый пол — его преимуществом, по мнению эксперта, является подача тепла снизу, за счет чего оно распределяется более равномерно. «Например, зимой в домах с электроотоплением вы можете прогреть теплый пол ночью по ночному тарифу и отключить (или снизить) его нагрев в дневные часы, в результате вы увидите серьезную экономию в счете», — отметил специалист.

Абрамов также назвал самые распространенные ошибки при использовании кондиционеров, которые приводят к высоким счетам за электричество. Одной из таких оказалась установка пониженной температуры на термостате. Эксперт объяснил, что ставить нужно то значение, которое пользователь рассчитывает получить в итоге.

Специалист добавил, что не всегда следует закрывать окна, если работает кондиционер. «Если на улице солнечный день, а температура ниже 22 градусов, то вполне допустимо и даже экономично установить на кондиционере 22-23 градуса и открыть окно. В этом случае дополнительная вентиляция будет помогать кондиционеру, а не мешать», — отметил Абрамов.

Ранее эксперты «Метриума» посоветовали россиянам отказаться от оплаты радиоточки, общедомовой телеантенны и домашнего телефона ради экономии на квартплате. По словам специалистов, меньше придется платить по счетам также тем, кто вовремя меняет счетчики.