Россиянам раскрыли способы сэкономить на квартплате

Российская семья в среднем тратит на квартплату от 10 процентов своего бюджета на месяц. Способы сэкономить на коммунальных услугах раскрыли эксперты агентства недвижимости «Метриум», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Прежде всего необходимо отказаться от ненужных услуг — таких, как плата за радиоточку. Это специальная розетка, в которую можно включить репродуктор. За эту услугу приходится платить примерно 1300 рублей в год. Также можно отказаться от платы за общедомовую телеантенну, если уже есть кабельное или спутниковое телевидение, или если оно не нужно совсем. Эксперты рассказали, что гражданам дорого обходятся и домашние телефоны, в то время как мобильные операторы предлагают более выгодные тарифы.

Также «Метриум» советует оформлять перерасчет. Это можно сделать при условии, если проживающий отсутствовал в квартире дольше пяти дней и не пользовался услугами. Для этого необходимо предъявить подтверждающий документ — туристический ваучер или путевку, приказ с места работы о направлении в командировку, справку от лечебного учреждения. Однако оформить перерасчет не получится, если установлены приборы индивидуального или общего учета. Перерасчет также можно запросить, если перебои в подаче услуг выходят за установленные законом временные рамки.

Также эксперты советуют менять счетчики, когда заканчивается срок их службы. Если новый счетчик не будет установлен, плата будет начисляться по нормативам, утвержденным региональными комиссиями. «Метриум» рекомендует выбирать многотарифный счетчик электроэнергии, благодаря которому в ночное время можно платить за электричество меньше.

Сократить затраты на свет примерно в четыре раза поможет замена ламп накаливания на энергосберегающие. Чтобы сэкономить на воде, необходимо следить, чтобы краны не протекали. Класс энергоэффективности покупаемой бытовой техники должен быть не ниже А, так как техника класса С использует на 40 процентов больше энергии. Посудомоечная машина тратит в два-три раза меньше воды, чем ручное мытье посуды.

Ранее в ноябре член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев рассказал о лазейке в жилищном кодексе, которая позволяет не платить или отсрочить оплату услуг при определенных условиях. По его словам, если собственник не получил платежку, то не обязан оплачивать услуги. При этом получить квитанцию можно не только в бумажном виде, но и онлайн.