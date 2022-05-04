Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго

Вице-канцлер ФРГ не исключил роста цен на нефть в случае введения эмбарго

В случае введения эмбарго на российскую нефть цены на топливо могут вырасти, пообещал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, цены могут вырасти», — не исключил он и одновременно добавил, что на отказ от российской нефти будет дано 180 дней, а за этот срок могут произойти ценовые скачки. Еще Хабек предупредил, что могут возникнуть перебои с поставками нефти в определенные регионы Германии.

По информации The Wall Street Journal, шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает Европейский союз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Центральным элементом нового пакета ограничительных мер станет инициатива о том, чтобы страны ЕС отказались от поставок сырой нефти из России за полгода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года. При этом предполагается, что Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на то, чтобы отказаться от импорта российских энергоносителей.

В то же время источники Reuters утверждают, что постпреды стран ЕС не смогли достичь соглашения относительно эмбарго. Переговоры планируют продолжить в четверг, 5 мая.