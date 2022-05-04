Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго

Вице-канцлер ФРГ не исключил роста цен на нефть в случае введения эмбарго

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В случае введения эмбарго на российскую нефть цены на топливо могут вырасти, пообещал вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, цены могут вырасти», — не исключил он и одновременно добавил, что на отказ от российской нефти будет дано 180 дней, а за этот срок могут произойти ценовые скачки. Еще Хабек предупредил, что могут возникнуть перебои с поставками нефти в определенные регионы Германии.

Brent от TradingView

По информации The Wall Street Journal, шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает Европейский союз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев. Центральным элементом нового пакета ограничительных мер станет инициатива о том, чтобы страны ЕС отказались от поставок сырой нефти из России за полгода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года. При этом предполагается, что Венгрии и Словакии будет предоставлено 20 месяцев на то, чтобы отказаться от импорта российских энергоносителей.

В то же время источники Reuters утверждают, что постпреды стран ЕС не смогли достичь соглашения относительно эмбарго. Переговоры планируют продолжить в четверг, 5 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.