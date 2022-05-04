Россиянам раскрыли стоимость прямых перелетов в зарубежные страны весной

В АТОР сообщили, что россиянам в мае доступны без пересадок 16 стран, включая Сербию и ОАЭ

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам зарубежные направления, доступные без пересадок, а также раскрыли оптимальную стоимость таких поездок весной. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в мае россиянам доступны для прямых перелетов 16 стран — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, ОАЭ, Сербия, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.

По словам специалистов АТОР, еще в начале апреля цены на авиабилеты по зарубежным маршрутам «больно кусались», однако сейчас ситуация несколько стабилизировалась и туристы могут рассчитывать на более доступную перевозку.

Так, бюджетнее всего в мае можно отправиться в Белоруссию — цена билета в одну сторону начинается от 4,3 тысячи рублей на человека. До Узбекистана можно долететь за 8,4 тысячи рублей, в Киргизию — 12,2 тысячи, в Казахстан — 15,5 тысячи, в Азербайджан — 18,5 тысячи, в Армению — 19,5 тысячи.

Дороже соотечественникам обойдется путешествие в Египет — перелет из Москвы в Хургаду будет стоить 15,1 тысячи рублей, в Шарм-эш-Шейх — 20,6 тысячи. За билеты в Индию и Бахрейн придется отдать до 30 тысяч рублей, в Турцию, Иран, Таиланд и на Шри-Ланку — до 40 тысяч. Среди наиболее дорогих прямых авиаперелетов — ОАЭ, Сербия и Катар. Цена проездных документов в данные страны варьируется от 49,9 до 50,8 тысячи рублей.

Ранее в апреле сообщалось, что еще одна турецкая авиакомпания, Corendon Airlines, запустила прямые рейсы по маршруту Москва — Анталья. Планируется, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю из столичного аэропорта Шереметьево — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.