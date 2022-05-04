ФСБ показала кадры задержания в Хабаровске дилеров с крупной партией наркотиков

ФСБ показала задержание преступников с крупной партией наркотиков в Хабаровске: на видео силовики задерживают водителя авто, которое до этого остановил инспектор ГИБДД. Кадры в среду, 4 мая, публикует «Комсомольская правда».

При обыске авто сотрудники ФСБ нашли пакеты, предположительно, с наркотиками. Часть из них была спрятана в тайнике, обустроенном в сиденьях. Позже анализы показали, что изъяты три килограмма производного N-метилэфедрона, один килограмм смеси гашиша и героина.

Задержанный — 35-летний житель Новосибирской области, который на своем авто развозил различные запрещенные вещества по регионам Дальнего Востока. Его задержание — часть операции по ликвидации межрегионального канала поставки наркотиков, отметили в ведомстве.

В январе в Оренбурге попало на видео задержание сотрудниками полиции 27-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков общей стоимостью 14 миллионов рублей.