Бывший «ангел» Victoria's Secret показала на откровенных фото фигуру в 41 год

Манекенщица Жизель Бюндхен снялась в откровенном боди для модного журнала

Бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен снялась в откровенном виде для модного журнала V magazine, в 41 год показав свою фигуру. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) издания.

На размещенных кадрах супермодель позировала в слитном купальнике американского бренда Norma Kamali, который обнажал спину, живот и область тазобедренных суставов. Кроме того, образ манекенщицы дополняли перчатки длиной до локтя, а также шлепанцы на каблуках итальянской марки Giuseppe Zanotti, украшенные бантами.

Внешний вид Бюндхен восхитил пользователей, которые отметили, что модель с годами не утратила своей привлекательности. «Она такая красивая!», «Какое у нее тело! Королева», «Ее фигура всегда превосходна. Лучшие ноги, что я когда-либо видела», — комментировали юзеры под постом.

Жизель Каролин Нонненмахер Бюндхен — супермодель, уроженка города Оризонтина (Бразилия). Манекенщица снималась в рекламных кампаниях таких брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Celine, Gianfranco Ferre, Chloe. Кроме того, она была одним из «ангелов» Victoria's Secret.

В апреле стало известно, что Бюндхен, которая завершила карьеру в 2015 году, вернулась к работе и приняла участие в откровенной съемке для модного журнала People.