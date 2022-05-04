Певица Бритни Спирс обвинила отца в разрушении своей сексуальной жизни и самооценки

Американская исполнительница Бритни Спирс в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинила отца в разрушении своей сексуальной жизни.

По словам 40-летней певицы, ее отец, опекунство которого над собой Спирс смогла прекратить в прошлом году, сильно повлиял на ее самооценку и уверенность в себе. По словам Спирс, с 13 лет она слышала от родителя, что она недостаточно красива и привлекательна. Помимо этого, родственник звезды часто упрекал ее за лишний вес.

Этим фактом исполнительница объяснила свое скандальное поведение: из-за того, что от певицы всегда требовалось быть идеальной и красивой, она стала «дикой и непослушной».

«Одна вещь, которую опекунство сделало со мной и которая причинила мне боль больше всего, — это то, что мне всегда говорили, что я толстая и никогда не была достаточно хороша. Мой отец разрушил ядро моего существования, мою уверенность и даже мою сексуальную жизнь», — призналась артистка.

Спирс добавила, что сейчас ее жизнь изменилась, и она не испытывает проблем с самооценкой: «Мне стало так хорошо с собой. Я перестала так чертовски стараться — и да, я попала в совершенно новый мир. Я чувствовала себя прекрасной».

Ранее полиция задержала американскую поп-певицу за нарушение правил дорожного движения.

В начале апреля Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка.