МВД Киргизии призвало не использовать 9 мая символику спецоперации

Власти Киргизии призвали граждан не использовать на День Победы символику спецоперации

МВД Киргизии попросило граждан не использовать 9 мая символику специальной военной операции, которую Россия с 24 февраля проводит на территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В целях пресечения разжигания межнациональной вражды и предупреждения провокаций на территории Кыргызской Республики, в особенности среди участников праздничных мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудниками органов внутренних дел Кыргызской Республики проводятся профилактические мероприятия по недопущению использования и ношения изображений, эмблем, символики, связанных с военным конфликтом между Украиной и Россией», — сказано в сообщении.

Власти провели разъяснительные беседы с работниками рынков и торговых центров, а также с организаторами шествия «Бессмертный полк — Кыргызстан». Выписаны три штрафа по 5,5 тысячи сомов (почти 4,8 тысячи рублей) за соответствующие наклейки на машинах.

«Учитывая, что на территории Кыргызской Республики проживают представители более 80 национальностей, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики рекомендует нашим гражданам воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам», — подчеркнули в МВД.

Ранее Государственный комитет национальной безопасности Киргизии попросил граждан во время шествия «Бессмертного полка» не использовать букву Z, символизирующую спецоперацию.