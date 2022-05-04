Девятилетний дагестанец выстрелил в попросившего конфеты сверстника

В Дагестане девятилетний мальчик выстрелил из пневматики в попросившего конфеты сверстника

В Кизлярском районе Дагестана девятилетний мальчик выстрелил из пневматического оружия в грудь сверстнику, когда тот попросил конфеты в праздник. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД по республике, передает «Интерфакс».

Данные о ранении десятилетнего дагестанца поступили в полицию из службы скорой помощи. Удалось установить, что школьник отправился по соседям за сладостями. Во дворе одного из домов мальчик столкнулся со сверстником, между ними завязался спор. Чтобы доказать свою правоту девятилетний мальчик зашел домой, вынес пневматическое ружье и выстрелил в пришедшего за сладостями ребенка. Мальчика доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По сведениям газеты «Комсомольская правда», стрелявший оказался внуком хозяйки дома. Ему не понравилось, что пожилая женщина раздавала карамельки другим детям.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгограде пуля из пневматической винтовки попала в скулу школьника во время урока.

Занятие проводилось среди учащихся старших классов. Один из них перезаряжал учебную пневматическую винтовку и случайно выстрелил. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика, рассказали в городской мэрии.