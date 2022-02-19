Российского школьника ранили из винтовки во время урока

В школе №129 Волгограда школьника ранили в скулу из пневматической винтовки во время урока по военно-прикладному искусству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии российского города.

Инцидент произошел во вторник, 15 февраля, однако о нем стало известно в пятницу, 18 февраля после того, как городской департамент образования провел проверку по факту инцидента. Занятие проводилось среди учащихся старших классов. Один из них перезаряжал учебную пневматическую винтовку и случайно выстрелил. Пуля попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика, рассказали в мэрии.

Пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье прокуратура организовала проверку после госпитализации ученика школы города Мытищи с ножевым ранением. 10 февраля ученики поссорились в одной из учебных аудиторий, дело закончилось поножовщиной — один ударил другого ножом в область ключицы. Пострадавший мальчик был прооперирован в больнице, его жизни ничего не угрожает, у него задето легкое.