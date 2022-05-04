В Калининграде проведут фестиваль короткометражного кино «Короче»

В Калининграде в августе проведут фестиваль короткометражного кино «Короче»

Юбилейный фестиваль короткометражного кино «Короче» проведут с 19 по 21 августа в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, прием заявок на участие в мероприятии от создателей игровых и анимационных короткометражек, снятых на русском языке, продлится до 15 июля. Участвовать в конкурсной программе смогут только премьерные работы.

Отмечается, что формированием конкурсной и внеконкурсной программы займутся журналист и писатель Артем Рыжков, кинокритик Вадим Рутковский и главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева.

«Интерес к короткому формату сейчас огромный. Короткометражные фильмы выходят в прокат, номинируются на "Оскар", собирают кассы. Снисходительное отношение к короткому метру, которое существовало в индустрии, ушло в прошлое. Сегодня короткометражки — часть киноиндустрии и интересный для зрителя формат», — заявил владелец фестиваля Антон Калинкин.

Ранее в апреле сообщалось, что на фестивале «Дикоросы», который состоится в Екатеринбурге 4 июня, представят сказки уральских авторов. Гостей фестиваля ожидают спектакли, мультфильмы, мастер-классы народных ремесел, специально подготовленная этнографическая зона с музеями, застольные песни, а также знакомство с современными музыкальными фолк-коллективами.