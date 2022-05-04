Звезда сериала «СашаТаня» высказалась о сортировке мусора

Российская актриса Алина Ланина рассказала, что сортирует мусор по контейнерам

Российская актриса, звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, что старается сортировать мусор. Свое мнение об экологичном образе жизни она высказала в разговоре с Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, она старается следовать правилам экологичного образа жизни — сортирует мусор по отдельным контейнерам, сдает бытовую технику и другие вещи на переработку, не выкидывает одежду, а отдает ее или продает. Ланина посчитала, что каждый человек может повлиять на состояние окружающей среды.

«Я стараюсь в домашних условиях сортировать мусор. Пластик отдельно от бумаги, органика и стекло в разные контейнеры — если каждый начнет хотя бы с этого, то уже сделает немало для экологии», — пояснила актриса.

В декабре 2021 года Российский экологический оператор (РЭО) заявил, что около трети россиян раздельно собирают мусор и выбрасывают его в разные контейнеры. При этом осведомленными о способах сортировки оказались 93 процента жителей страны.