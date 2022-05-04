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Среда обитания

Звезда сериала «СашаТаня» высказалась о сортировке мусора

Российская актриса Алина Ланина рассказала, что сортирует мусор по контейнерам
Алина Ланина

Алина Ланина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала, что старается сортировать мусор. Свое мнение об экологичном образе жизни она высказала в разговоре с Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, она старается следовать правилам экологичного образа жизни — сортирует мусор по отдельным контейнерам, сдает бытовую технику и другие вещи на переработку, не выкидывает одежду, а отдает ее или продает. Ланина посчитала, что каждый человек может повлиять на состояние окружающей среды.

«Я стараюсь в домашних условиях сортировать мусор. Пластик отдельно от бумаги, органика и стекло в разные контейнеры — если каждый начнет хотя бы с этого, то уже сделает немало для экологии», — пояснила актриса.

В декабре 2021 года Российский экологический оператор (РЭО) заявил, что около трети россиян раздельно собирают мусор и выбрасывают его в разные контейнеры. При этом осведомленными о способах сортировки оказались 93 процента жителей страны.

Нина Ташевская
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