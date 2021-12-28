Названа доля сортирующих мусор россиян

Около трети россиян раздельно собирают мусор и выбрасывают его в разные контейнеры. Такую долю сортирующих отходы граждан назвал Российский экологический оператор (РЭО), сообщает «РБК».

При этом 93 процента россиян в той или иной мере знают, как сортировать мусор. Из них 55 процентов граждан имеют общее представление, а 38 процентов знакомы с деталями. Лишь шесть процентов ничего не знают о раздельном сборе мусора. Один процент респондентов затруднились с ответом. Наиболее осведомленными оказались жители Чукотки и Воронежской области — 100 процентов граждан этих регионов знают, как сортировать мусор.

На втором месте разместились Москва, Томская и Амурская области с показателем в 99 процентов, а на третьем — Санкт-Петербург, Удмуртия, Вологодская, Ростовская, Самарская и Омская области, где доля осведомленного населения составила 98 процентов. Наименее знающими оказались граждане Чечни (76 процентов), Дагестана (77 процентов) и Астраханской области (83 процента).

При этом свои знания используют на практике лишь 39 процентов россиян, а 61 процент граждан не занимаются сортировкой мусора. Для большинства из них препятствием становится отсутствие контейнеров в шаговой доступности. При этом лично выбрасывают мусор в разные контейнеры на улице лишь 32 процента россиян. В РЭО отметили расхождение между теоретическими знаниями и низким уровнем их практического применения и допустили, что причиной является нехватка контейнеров.

Ранее в декабре сообщалось, что РЭО и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому дороги в России будут строить из мусора. В том числе при строительстве дорог будут применять компост, вторичные полимеры и резиновую крошку из утилизированных шин.