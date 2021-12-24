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Среда обитания

В России начнут строить дороги из мусора

РЭО и Росавтодор подписали меморандум о применении отходов в строительстве дорог

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому к 2030 году применение мусора в строительстве дорог в России должно достичь 30 процентов. Об этом сообщают «Известия».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что дороги начнут строить в том числе из компоста, вторичных полимеров и резиновой крошки из утилизированных шин. Будет использоваться и другое вторсырье. В Росавтодоре подчеркнули, что использование отходов — это актуальное направление.

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Программа поможет достижению целевых показателей нацпроектов «Экология», «Безопасные и качественные дороги», а также стратегической инициативы «Экономика замкнутого цикла». Решение должно повысить экономическую эффективность дорожной деятельности и способствовать улучшению экологической ситуации. Заняться вопросом использования вторсырья в строительстве поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее 23 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что в стране зафиксированы высокие темпы борьбы с мусором — в вопросе раздельного сбора отходов достигнут показатель в 40 процентов. Глава государства подчеркнул, что в стране также строятся современные обустроенные полигоны, которые находятся далеко от жилых районов.

Нина Ташевская
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