В России начнут строить дороги из мусора

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, согласно которому к 2030 году применение мусора в строительстве дорог в России должно достичь 30 процентов. Об этом сообщают «Известия».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что дороги начнут строить в том числе из компоста, вторичных полимеров и резиновой крошки из утилизированных шин. Будет использоваться и другое вторсырье. В Росавтодоре подчеркнули, что использование отходов — это актуальное направление.

Программа поможет достижению целевых показателей нацпроектов «Экология», «Безопасные и качественные дороги», а также стратегической инициативы «Экономика замкнутого цикла». Решение должно повысить экономическую эффективность дорожной деятельности и способствовать улучшению экологической ситуации. Заняться вопросом использования вторсырья в строительстве поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее 23 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что в стране зафиксированы высокие темпы борьбы с мусором — в вопросе раздельного сбора отходов достигнут показатель в 40 процентов. Глава государства подчеркнул, что в стране также строятся современные обустроенные полигоны, которые находятся далеко от жилых районов.