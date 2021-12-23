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Путин рассказал о высоких темпах борьбы с мусором

Президент Путин: в вопросе раздельного сбора мусора достигнут показатель в 40 процентов

Фото: Александр Земляниченко / AP

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране зафиксированы высокие темпы борьбы с мусором — в вопросе раздельного сбора отходов достигнут показатель в 40 процентов. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Журналистика Бурмакина Кристина из Ленинградской области рассказала президенту о ходе реализации реформы по обращению с отходами. По словам женщины, с специалистами становится трудно договориться о строительстве мусороперерабатывающих заводов. Журналиста спросила Путина, как в таком случае нужно вести переговоры. Путин посоветовал женщине обратиться за разъяснениями к губернатору региона.

По словам Путина, несмотря на сложности, мусорная реформа двигается в стране. Одной из задач власти ставили перед собой создание операторов, они почти готовы во всех регионах. В вопросе раздельного сбора мусора Россия движется с опережением плана. Президент уточнил, что в стране также строятся современные обустроенные полигоны, которые находятся далеко от жилых районов. Глава государства также призвал работать не в «ямочном» порядке, а объяснять людям преимущества возведения подобных объектов.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

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Нина Ташевская
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