Левые партии Франции объединились для участия в парламентских выборах

Левые партии Франции создали коалицию для участия в парламентских выборах

Левые партии «Непокорившаяся Франция» и Социалистическая партия Франции объединились ради участия в летних парламентских выборах. Об этом говорится в эфире BFMTV, передает ТАСС.

Сделка должна пройти ратификацию в Национальном партийном совете социалистов. Однако уже известно, что по ее условиям Социалистическая партия выставит своих кандидатов в 70 округах. Кроме того, в коалицию вошли коммунисты и «зеленые».

Выборы в парламент Франции назначены на 12 и 19 июня 2022 года.

В ночь на 25 апреля стали известны итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на выборах одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Кандидатуру депутата парламента Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», поддержали 41,45 процента граждан.