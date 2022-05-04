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Женщина решила выбросить лотерейный билет с выигрышем на пять миллионов рублей

UPI: австралийка едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем на пять миллионов рублей

Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Невнимательная жительница пригорода австралийского Мельбурна едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем, составлявшим 100 тысяч австралийских долларов (более пяти миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина, чье имя не сообщается, купила билет моментальной лотереи за пять австралийских долларов (240 рублей). «Я стерла защитный слой, подумала, что ничего не выиграла, и решила бросить билет в урну, — рассказывает она. — Но муж сказал: "Давай проверим его еще раз". Он присмотрелся и заявил: "Ты выиграла!"».

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Австралийка призналась, что рада, что не выбросила билет. «Думаю, теперь мне придется поделиться выигрышем с мужем», — добавила она.

Женщина рассказала, что каждую неделю покупает билеты моментальной лотереи, но никогда не получала крупных выигрышей. На доставшиеся ей деньги она купит новый автомобиль, а оставшееся потратит на детей.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ньюберри, штат Южная Каролина, выиграл в лотерею сто тысяч долларов (6,8 миллиона рублей) и едва не лишился приза из-за невнимательности. Часть денежного приза победитель решил отдать на благотворительность, а остальную сумму отложить на оплату колледжа внуков.

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Алиса Дмитриева
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